Qué es lo que pide Uber y qué le quieren pedir en Chacabuco

Aplicaciones móviles de viajes urbanos.
En las últimas semanas se ha estado hablando sobre la posibilidad de que empresas como Uber y DiDi comiencen a brindar sus servicios de gestión de viajes en vehículos en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Por el momento Uber solamente habilitó el uso de la aplicación en Pergamino. No obstante, días atrás un sitio web de Junín publicó una noticia en la que hablaba de la apertura de una suerte de registro de choferes interesados en trabajar con la aplicación en distintas ciudades de la zona entre las que estaba Çhacabuco.
Si hoy, 5 de marzo de 2026, una persona de Chacabuco descarga Uber Driver en su celular,la ciudad no está disponible. Se da la opción de Pergamino, solamente. Si embargo, esto puede cambiar de un momento a otro. En el sitio web de Uber figuran en la lista Carmen de Areco, Junín y Leandro N Alem.
No obstante, con o sin Uber, son muchos los vecinos que de manera particular están ofreciendo el servicio de transporte de corta, media y larga distancia para personas. Esta situación recrudece en tiempos de crisis. Ya se vio en los 90's y en en el 2001.
La diferencia es que Uber ofrece promociones e incentivos a los choferes para que busquen maximizar la cantidad de viajes.
Son pocos los requisitos que se deben cumplir para ser chofer de Uber: DNI, licencia de conducir, documentación del auto hasta el modelo 2002.
En otras ciudades los concejos Deliberantes aprobaron ordenanzas para aumentar el control. Por ejemplo, en Córdoba se abrieron registros para las aplicaciones y para los choferes; en Bahía Blanca se pide licencia de conducir habilitante para transportar hasta 8 pasajeros e inscripción en ARBA.
En Chacabuco el concejal Agustín Zarkovich del Pro presentó un proyecto de ordenanza para sumar a los requisitos que la antigüedad máxima del vehículo sea de 15 años, y que se incluya un botón antipánico y un registro de viajes.
En Chacabuco ya hay una ordenanza que regula el funcionamiento de las agencias de remís que es un servicio totalmente diferente al de Uber u otras apps de viajes.
Link:
Ciudades donde está habilitado Uber
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se municipaliza en Chacabuco el pago de ciertas patentes
- Así estará el tiempo en el final de la semana en Chacabuco
- Transito: infracción contra el dueño de un caballo por el choque y rodados retenidos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nombraron gran cantidad de auxiliares docentes en Chacabuco
- Un piloto se fue de un reconocido equipo de Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Fiesta de la maquinaria antigua
- Accidente en una ruta de Chacabuco
- Egresadas reclaman una respuesta a un Instituto de Chacabuco
- Problemas en la madrugada de Chacabuco
- Tránsito: infracciones por pasarse con la basura y motos retenidas
No hay comentarios:
Publicar un comentario