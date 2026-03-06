Mix: Vigiladores inspeccionan empresas - Proyectan "Belén" - Fiesta en Rawson

Breves.
Inspección. El sindicato de vigiladores UPSRA junto al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires está realizando inspecciones en empresas donde prestan servicios sus afiliados que trabajan para Prosat. "No está cumpliendo con el convenio", comentó Dino Marquez, delegado del gremio.
Por el momento estuvieron en Molino Chacabuco, Don Yeyo y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada.
Cine. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las Mujeres de Fuerza Patria Chacabuco invitan a la comunidad a participar de la proyección abierta de la película “Belén”, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro, reflexión y debate sobre las realidades que atraviesan muchas mujeres en nuestra sociedad.
La actividad se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 19:30 horas en el Anfiteatro Chacay Ufco y será abierta a toda la comunidad.
Rawson. Este domingo Rawson festeja su aniversario. Desde temprano habrá una carrera pedestre, desfile institucional y paseo criollo, almuerzo y muchos shows artísticos.
