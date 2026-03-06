Piden ayuda para una mujer de Chacabuco gravemente accidentada

Situación crítica
Familiares y amigos están pidiendo ayuda para una mujer que sufrió lesiones en un accidente ocurrido fuera de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Se trata de Eliana Orellanos quien sobrevivió al siniestro vial dónde murió un vecino de Rawson, en la ruta 30 en Chivilcoy.
Está internada y debe ser sometida a operaciones. Se necesitan reunir 700 mil pesos.
Se publicó el siguiente alias: elianaorellanos que está a nombre de Eliana Esther Orellanos. Es para realizar transferencias.
En lo respecta a las derivaciones del accidente, además de Eliana, también están internados dos menores de 16 años que oban en el auto que chocó con el de los chacabuquenses de Rawson.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la medianoche de Chacabuco
- Los Bomberos de Chacabuco entregaron premios
- Pudo ser una tragedia en Chacabuco
- Vigiladores inspeccionan empresa
- Estafaba a comercios desde la cárcel de Junín
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Video: Así fue el robo en una vivienda de Chacabuco
- Volvieron a atentar contra la memoria de un fallecido en Chacabuco
- Labraron infracciones contra acoplados, escombros y doble fila en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tremenda recepción para este jugador de Chacabuco en nuevo Club
- Golía: “Queremos un Chacabuco sano, física y psíquicamente"
- Choque con un lesionado en Chacabuco
- Procedimiento policial en un barrio
- Accidente en un barrio de Chacabuco y algo más
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Se municipaliza en Chacabuco el pago de ciertas patentes
- Qué es lo que pide Uber y qué le quieren pedir en Chacabuco
- Así estará el tiempo en el final de la semana en Chacabuco
- Transito: infracción contra el dueño de un caballo por el choque y rodados retenidos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario