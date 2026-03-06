Pudo ser una tragedia en Chacabuco

Este viernes.
Un auto fue dañado por un poste de teléfonos este viernes bajo la lluvia.
Volver a Chacabuquero.
"Según el conductor, venía andando y vio que se le venía el palo encima y volanteó para la banquina para que no le pegue del lado de él", contó Mario Bergaglio, de Defensa Civil, quien se acercó al lugar.
Ocurrió en la calle Mendoza, entre Callao y Bordenave de Cacho ante la cancha de River.
El conductor es de apellido Oromé.
