sábado, 7 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Susana.


 

  - Mirta Susana Lucitti viuda de Hosain. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Padre Doglia 606. Sepelio a las 16.30.

