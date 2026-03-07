Que en paz descanse: Susana.
- Mirta Susana Lucitti viuda de Hosain. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Padre Doglia 606. Sepelio a las 16.30.
