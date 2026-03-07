UCR: "Los condenados por corrupción no representan al radicalismo"

Nota pedida.
En la sesión de apertura del Concejo Deliberante y también en los días previos escuchamos a concejales y funcionarios del oficialismo hablar de la condena a funcionarios de la gestión anterior y mencionar a dirigentes de la UCR.
Días atrás, la Justicia dictó sentencia sobre funcionarios involucrados en casos de corrupción, los responsables fueron condenados. Esas personas no representan al radicalismo, mucho menos forman parte de su dirigencia. Fue un error no haber advertido a tiempo que personas en lugares de responsabilidad pública no estaban a la altura de los cargos que ocupaban, por lo que terminaron defraudando al Estado y a los vecinos.
Pero ese hecho no puede usarse para ensuciar a todos los dirigentes que gobernaron y trabajaron durante años por el desarrollo de Chacabuco. Tampoco puede seguir usándose el pasado como excusa frente a la falta de respuestas de la gestión actual.
Si algún funcionario o concejal cree que hay algo más para investigar sobre la gestión anterior, que lo presente en la Justicia. Y si cree que hubo más responsables o cómplices, que lo diga con nombre y apellido, y lo demuestre donde corresponde.
Los discursos mirando hacia el pasado no pueden servir para tapar la planificación del presente y del futuro. Gobernar es hacerse cargo de los problemas de hoy, y dar respuestas a los vecinos de Chacabuco.
Comité Alem - UCR Chacabuco
