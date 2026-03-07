sábado, 7 de marzo de 2026

Vecina hace un pedido a la Municipalidad de Chacabuco

 


En la calle.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para hacer un pedido a la Municipalidad de Chacabuco.



Quiere que el personal del Corralón municipal se lleven los escombros que sacó a la calle. Al parecer, los residuos fueron colocados en el día correspondiente según el cuadrante de la ciudad donde reside.

La vecina, llamada Mirta, dijo que ya había hecho el reclamo a la Comuna 

Ocurre en Miguel Gil y La Rioja.


