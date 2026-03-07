Vecina hace un pedido a la Municipalidad de Chacabuco

En la calle.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para hacer un pedido a la Municipalidad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Quiere que el personal del Corralón municipal se lleven los escombros que sacó a la calle. Al parecer, los residuos fueron colocados en el día correspondiente según el cuadrante de la ciudad donde reside.
La vecina, llamada Mirta, dijo que ya había hecho el reclamo a la Comuna
Ocurre en Miguel Gil y La Rioja.
