Gendarmería demoró a motociclistas de Chacabuco en el sur argentino

Afuera de la Ciudad también son noticia.
La información oficial indica que Gendarmería Nacional demoró a cuatro motociclistas de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en un Parque Nacional de la Patagonia de la República Argentina, en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Los rodados fueron secuestrados y sus conductores recibieron actas de infracción en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche.
Fueron los visitantes del lugar los que los denunciaron porque los viernes circulando en motos por el Ventisquero Negro, en cerro Tronador. Al lugar solamente se puede ingresar caminando. Fueron grabados en video y fotografías.
Los infractores fueron abordados por personal de Parques Nacional y del Destacamento Mascardi de la Gendarmería Nacional.
