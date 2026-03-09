lunes, 9 de marzo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Ana María Di Salvo. Chacabuco, 4 de marzo de 2026.

.



Volver a Chacabuquero


Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Multaron a un automovilista en Chacabuco por ruidos molestos y retuvieron motos

Todavía se habla de esto:

- Los precios del camión de Pastas y Lácteos en Chacabuco

- Hubo un acto oficial por el Día de la Mujer en Chacabuco

- Rawson celebró su 141° aniversario con una multitudinaria carrera

- Craparo desde Chacabuco subió al podio en Viedma

- Video: Mostró lo que hacen los motociclistas por las noches en Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Policiales: Varios incidentes y un intruso en Chacabuco

- Caravana: retuvieron motos de otras ciudades en Chacabuco

- Operarse es cada vez más costoso en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)