lunes, 9 de marzo de 2026

Demorado en una plazoleta de Chacabuco

 

Este jueves.

Esta tarde.

La Policía demoró esta tarde a una persona de sexo masculino mayor de edad en una plazoleta de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

El sujeto formaba parte de un grupo integrado por 5 individuos que se movilizaban en un utilitario. Generaron incertidumbre entre los vecinos por lo que llamaron a la fuerza de Seguridad.

Al ser cursados los datos del masculino en el sistema informático de la Policía, se detectó que sobre el mismo pesaban 3 pedidos de captura. Dos de ellos eran por restricción de acercamiento a dos mujeres distintas, y el tercero por una averiguación de paradero que databa de varios años.

Es por esto último que se trasladó a esta persona a la Comisaría para aclarar su situación judicial.

Ocurrió en la plazoleta del Barrio La Amistad, en pasaje Diego Seal y San Juan.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Daño a la hora de la siesta en Chacabuco

- Procedimiento contra la pesca ilegal en Junín

- "El nicho de mí hijo fue vandalizado en Chacabuco"

- Golía destaca las obras públicas concretadas en Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Multaron a un automovilista en Chacabuco por ruidos molestos y retuvieron motos

Todavía se habla de esto:

- Los precios del camión de Pastas y Lácteos en Chacabuco

- Hubo un acto oficial por el Día de la Mujer en Chacabuco

- Rawson celebró su 141° aniversario con una multitudinaria carrera

- Craparo desde Chacabuco subió al podio en Viedma

- Video: Mostró lo que hacen los motociclistas por las noches en Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Policiales: Varios incidentes y un intruso en Chacabuco

- Caravana: retuvieron motos de otras ciudades en Chacabuco

- Operarse es cada vez más costoso en Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)