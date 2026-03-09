Demorado en una plazoleta de Chacabuco

Este jueves.
Esta tarde.
La Policía demoró esta tarde a una persona de sexo masculino mayor de edad en una plazoleta de la ciudad de Chacabuco.
El sujeto formaba parte de un grupo integrado por 5 individuos que se movilizaban en un utilitario. Generaron incertidumbre entre los vecinos por lo que llamaron a la fuerza de Seguridad.
Al ser cursados los datos del masculino en el sistema informático de la Policía, se detectó que sobre el mismo pesaban 3 pedidos de captura. Dos de ellos eran por restricción de acercamiento a dos mujeres distintas, y el tercero por una averiguación de paradero que databa de varios años.
Es por esto último que se trasladó a esta persona a la Comisaría para aclarar su situación judicial.
Ocurrió en la plazoleta del Barrio La Amistad, en pasaje Diego Seal y San Juan.
