"El nicho de mí hijo fue vandalizado en Chacabuco"

Hola,soy Griselda Venece la mamá de Benjamin Dibello Venece fallecido el pasado 9/12/25.
Quiero contarle a la ciudad de Chacabuco que la semana pasada entre el 3/03 y el 6/03 su nicho del cementerio municipal sufrió un ataque atroz de vandalismo nunca visto por nosotros,su familia. El único nicho que sufrió tal aberrante ataque fue el de mi hijo al resto de los demás nichos no se constató ningún ataque,ya se hizo la denuncia y estoy a la espera de resultados pero como mamá de Benja quiero que quede claro que jamás voy a bajar los brazos hasta saber quién cometió este acto de injusticia ocasionando tanto dolor,tanto daño en los hermanos de Benja ,su sobrina,sus amigos y familia.
No voy a parar hasta saber quién fue.
Mi hijo merece respeto y que sus restos descansen en paz y hasta que Dios me de vida estoy yo para garantizar eso.
Mi hijo Benjamin tenía 20 años,un ser especial,un chico bueno, bondadoso,sano,trabajador, excelente hijo, excelente hermano,amado por su sobrina,un ejemplo de amistad,el que lo conoció sabe de lo que hablo no se merece ésto,no voy a permitir que nos sigan causando tanto dolor,tanto daño solo pido en nombre de sus hermanos y amigos que se respete la memoria de mi amado Benjamin.
Y a estos seres inescrupulosos que gozan con el dolor ajeno les digo que no voy a parar hasta que se haga justicia y dar con sus identidades.
Firma:
Griselda Venece
