domingo, 8 de marzo de 2026

Hubo un acto oficial por el Día de la Mujer en Chacabuco

 


Este domingo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Intendente Municipal Darío Golía presidió este sábado el acto desarrollado en la Plaza 5 de Agosto, a las 9:00 horas.



Volver a Chacabuquero.

Durante la ceremonia hizo uso de la palabra la directora de Políticas de Género, Masculinidades y Diversidad, Leticia Barisano, quien expresó: “Estamos convencidas de que la violencia por motivos de género existe, duele y requiere políticas públicas activas, de un Estado presente y de trabajo en el territorio. No es una cuestión ideológica, es una responsabilidad institucional y humana”.

Asimismo, señaló que el 8 de marzo invita a detenerse y reflexionar, y se realizó un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violencia de género.

Al cierre del encuentro, el jefe comunal expresó: “En este día quiero saludar a todas las mujeres. Es una jornada de sentimientos encontrados, donde se valora, se recuerda y se transmite el afecto hacia el rol tan importante que tiene la mujer en todos los aspectos de la sociedad. Es un día de reflexión y de lucha”.

Golía también destacó que durante muchos años las mujeres vivieron en un sistema patriarcal, con escasa participación y oportunidades, enfrentando discriminación en distintos ámbitos, como el laboral, económico y social. En ese sentido, subrayó la importancia de seguir avanzando en la conquista de derechos y en el cuidado de la comunidad, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Los precios del camión de Pastas y Lácteos en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Accidente - Usurpadores

- Rawson celebró su 141° aniversario con una multitudinaria carrera

- Craparo desde Chacabuco subió al podio en Viedma

- Video: Mostró lo que hacen los motociclistas por las noches en Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Policiales: Varios incidentes y un intruso en Chacabuco

- Caravana: retuvieron motos de otras ciudades en Chacabuco

- Operarse es cada vez más costoso en Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Vecina hace un pedido a la Municipalidad de Chacabuco

- UCR: "Los condenados por corrupción no representan al radicalismo"

- Gendarmería demoró a motociclistas de Chacabuco en el sur argentino

- Necrológicas I

- Sumario contra una empleada del Hospital de Chacabuco

- Madrugada accidentada en Chacabuco

- Accidente en la medianoche de Chacabuco

- Piden ayuda para una mujer de Chacabuco gravemente accidentada










on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)