Hubo un acto oficial por el Día de la Mujer en Chacabuco

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Intendente Municipal Darío Golía presidió este sábado el acto desarrollado en la Plaza 5 de Agosto, a las 9:00 horas.
Durante la ceremonia hizo uso de la palabra la directora de Políticas de Género, Masculinidades y Diversidad, Leticia Barisano, quien expresó: “Estamos convencidas de que la violencia por motivos de género existe, duele y requiere políticas públicas activas, de un Estado presente y de trabajo en el territorio. No es una cuestión ideológica, es una responsabilidad institucional y humana”.
Asimismo, señaló que el 8 de marzo invita a detenerse y reflexionar, y se realizó un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violencia de género.
Al cierre del encuentro, el jefe comunal expresó: “En este día quiero saludar a todas las mujeres. Es una jornada de sentimientos encontrados, donde se valora, se recuerda y se transmite el afecto hacia el rol tan importante que tiene la mujer en todos los aspectos de la sociedad. Es un día de reflexión y de lucha”.
Golía también destacó que durante muchos años las mujeres vivieron en un sistema patriarcal, con escasa participación y oportunidades, enfrentando discriminación en distintos ámbitos, como el laboral, económico y social. En ese sentido, subrayó la importancia de seguir avanzando en la conquista de derechos y en el cuidado de la comunidad, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.
