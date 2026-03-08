Craparo desde Chacabuco subió al podio en Viedma

Turismo Carretera.
Elio Craparo se subió al podio en la final del Turismo Carretera en Viedma. Salió tercero tras una dura carrera..
Volver a Chacabuquero.
La carrera se corrió este domingo por la tarde. Por distintas circunstancias tuvo muchas interrupciones por accidentes en la pista.
El de Chacabuco que forma parte del equipo Moriatis Competición, había largado en la segunda posición tras ganar su serie.
Craparo estuvo segundo la largo de buena parte de la competencia pero en uno de los reinicios, al intentar superar a Julián Santero se fue a la tierra. La pericia con el volante le permitió volver al asfalto pero su auto lo sintió. Tiempo después Mauricio Lambiris lo superó antes que una vez más el Pace Car marcara un nuevo corte.
