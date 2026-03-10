Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
Romualdo Juan Salinas, 5 de marzo de 2026
.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Sancionaron a camioneros durante la noche de Chacabuco
- Retuvieron motos y labraron infracciones contra acoplados en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Encendieron nuevas luces en un sector de la ciudad
- Buscados desde Junín a Chacabuco
- Daño a la hora de la siesta en Chacabuco
- Demorado en una plazoleta de Chacabuco
- Procedimiento contra la pesca ilegal en Junín
- "El nicho de mí hijo fue vandalizado en Chacabuco"
- Golía destaca las obras públicas concretadas en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Multaron a un automovilista en Chacabuco por ruidos molestos y retuvieron motos
No hay comentarios:
Publicar un comentario