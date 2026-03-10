martes, 10 de marzo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

   

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

Romualdo Juan Salinas, 5 de marzo de 2026

