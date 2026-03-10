Sancionaron a camioneros durante la noche de Chacabuco

Operativo.
Varios propietarios de camiones y acoplados fueron sancionados durante la noche por personal de la Subsecretaría de Tránsito en Chacabuco.
Fue porque se determinó que los rodados estaban estacionados en un lugar no permitido por las ordenanzas vigentes.
Fueron en total 35 actas de infracción las labradas.
Anoche ya de había informado que el lunes fueron retenidas 2 motos.
