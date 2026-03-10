martes, 10 de marzo de 2026

Sancionaron a camioneros durante la noche de Chacabuco

 


Operativo.

Varios propietarios de camiones y acoplados fueron sancionados durante la noche por personal de la  Subsecretaría de Tránsito en Chacabuco.



Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica el 25 de abril de 2026

Fue porque se determinó que los rodados estaban estacionados en un lugar no permitido por las ordenanzas vigentes.

Fueron en total 35 actas de infracción las labradas.

Anoche ya de había informado que el lunes fueron retenidas 2 motos.

Retuvieron motos y labraron infracciones contra acoplados en Chacabuco

