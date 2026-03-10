Salida de bomberos por el incendio de un auto en la autopista de Chacabuco

Este mediodía. Más datos de lo ocurrido
Este mediodía se reportó un incendio de un auto en la autopista entre Chacabuco y OHiggins.
Volver a Chacabuquero.
Se dijo que la situación había ocurrido en Inmediaciones del kilómetro 229.
Los Bomberos Voluntarios de OHiggins fueron los que se encargaron de responder a la emergencia. Sin embargo, cuando arribaron al lugar, no encontraron ningún vehículo siniestrado. También estuvo presente la Policía de Chacabuco.
No quedó claro si fue una falsa alarma, un problema que fue solucionado de manera particular, un malentendido, una broma a los bomberos u otra cuestión.
