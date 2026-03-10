martes, 10 de marzo de 2026

Salida de bomberos por el incendio de un auto en la autopista de Chacabuco

 


Este mediodía. Más datos de lo ocurrido

Este mediodía se reportó un incendio de un auto en la autopista entre Chacabuco y OHiggins.



Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica el 25 de abril de 2026

Se dijo que la situación había ocurrido en Inmediaciones del kilómetro 229.

Los Bomberos Voluntarios de OHiggins fueron los que se encargaron de responder a la emergencia. Sin embargo, cuando arribaron al lugar, no encontraron ningún vehículo siniestrado. También estuvo presente la Policía de Chacabuco.

No quedó claro si fue una falsa alarma, un problema que fue solucionado de manera particular, un malentendido, una broma a los bomberos u otra cuestión.


