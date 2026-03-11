Uber ya se puede usar en Chacabuco: ejemplos de precios

Para comparar.
El servicio de gestión de viajes en autos particulares llamado Uber ya se puede usar en Chacabuco.
Cualquier persona que tenga la aplicación en su teléfono celular podrá pedir transporte de pasajeros a una persona común y corriente que tenga un auto disponible y esté inscripto en el servicio.
Se puede pagar con tarjeta o en efectivo. El precio es calculado por la aplicación. Puede haber promociones tanto para el pasajero como para el chófer.
En cada auto pueden viajar hasta 4 personas.
Estos son algunos ejemplos de costos según distancias diferentes:
Los viajes se pueden programar con día y horario.
En otras ciudades Uber se ha vuelto una alternativa para que personas que han quedado desocupadas, están subocupadas o necesita sumar dinero puedan generar ingresos usando autos particulares. Para esto es la aplicación Uber Drives.
