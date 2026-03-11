miércoles, 11 de marzo de 2026

Tras la pavimentación se vienen más cambios para una calle de Chacabuco

 


Proyecto.

La pavimentación de la calle Doctor Fernández sigue avanzando.



Hoy se comenzó a colar material en la intersección con Catamarca. Pero esa no es la única novedad del día en Chacabuco.

Como se sabe la idea de pavimentar esta calle es generar un corredor vial hasta el acceso Elguea - Román. En este contexto los concejales de Fuerza Patria presentaron un proyecto de ordenanza para establecer la mano única hacia el acceso.

También se están colocando luces LED.

Como es de público conocimiento en Chacabuco las calles de tierra suelen ser de doble mano por tradición. Esto se modifica cuando llega el pavimento, salvó situaciones especiales.


