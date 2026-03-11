Policiales de Chacabuco: Daño - Alerta por una pequeña niña - Acosado

Breves.
Daño. Durante la madrugada se registró el incendio de un contenedor de residuos en un sector de Chacabuco. Los vecinos pudieron apagarlo por sus propios medios. Ocurrió en Inmediaciones de Sarmiento y Balcarce.
Menor. Una mujer encontró a una niña de 4 años caminando descalza por la calle esta mañana y llamó a la Policía. Posteriormente se estableció que la pequeña padece algún grado de trastorno de espectro autista y se había escapado de la casa de la abuela. Recorrió 3 cuadras antes de ser retenida por la vecina.
Ocurrió en Inmediaciones del barrio Parque Azul. La menor fue recogida por la familia antes de la llegada de la Policía.
Acosado. Un vecino llamó a la Policía porque una mujer lo estuvo acosando para que pagara una deuda. Al parecer, la acusó de golpear violentamente la puerta de su casa para luego marcharse.
Ocurrió el martes en inmediaciones de la manzana donde estaba la antigua cancha de fútbol del Club Porteño
