miércoles, 11 de marzo de 2026

Retuvieron más motos y una licencia en Çhacabuco

 


Diario.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer las tareas realizadas este martes en Chacabuco.



Se realizó un operativo de prevención y recorrido de móviles conjuntamente con policía comunal en distintos puntos de la ciudad

Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, y una licencia de conducir por circular sin casco.


