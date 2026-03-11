Retuvieron más motos y una licencia en Çhacabuco

Diario.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer las tareas realizadas este martes en Chacabuco.
Se realizó un operativo de prevención y recorrido de móviles conjuntamente con policía comunal en distintos puntos de la ciudad
Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, y una licencia de conducir por circular sin casco.
