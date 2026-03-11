Presentan contenedores de residuos para Chacabuco

Acto público.
La Municipalidad de Chacabuco presentará los contenedores de residuos comprados en las últimas semanas con un destino pre definido.
Volver a Chacabuquero.
Los mismos serán enviados a los barrios cuyos vecinos los solicitaron en las asambleas del Presupuesto Participativo que se celebraron en el 2025.
El acto se llevará a cabo a las 11.00 en el Corralón Municipal.
Este sistema de recolección de residuos ya lleva 10 años desarrollándose en la ciudad de Chacabuco. Fue ideado en los últimos meses del gobierno de Mauricio Barrientos pero se implementó completamente durante las gestiones de Victor Aiola.
