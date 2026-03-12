jueves, 12 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Flavio.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Jorge Flavio Bonini. Falleció a los 61 años. Casa de duelo: Moreno 88. 


Necrológicas recientes: QEPD


