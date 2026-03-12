Detalles.
En las últimas horas se registró una confusa situación en un comercio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una persona de sexo femenino compró una bicicleta. Según el comerciante, la compradora dijo que una persona la iba a pasar a buscar.
Posteriormente, una persona de sexo masculino se presentó en el negocio para retirar una bicicleta y el comerciante se la entregó.
Sin embargo, luego la compradora dijo que nadie había retirado la bicicleta a su nombre.
El.comerciante fue a la Comisaría y publicó la imagen del sujeto que se llevó la bicicleta para ver si alguien lo conoce y ver si se aclara lo ocurrido.
