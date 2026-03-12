jueves, 12 de marzo de 2026

Confusa situación en un comercio de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Detalles.

En las últimas horas se registró una confusa situación en un comercio de Chacabuco.



Una persona de sexo femenino compró una bicicleta. Según el comerciante, la compradora dijo que una persona la iba a pasar a buscar.

Posteriormente, una persona de sexo masculino se presentó en el negocio para retirar una bicicleta y el comerciante se la entregó.

Sin embargo, luego la compradora dijo que nadie había retirado la bicicleta a su nombre.

El.comerciante fue a la Comisaría y publicó la imagen del sujeto que se llevó la bicicleta para ver si alguien lo conoce y ver si se aclara lo ocurrido.


