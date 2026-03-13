viernes, 13 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Luis.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Jose Luis Moret "Tito". Falleció a los 80 años. Casa de duelo :Zapiola 458. Sepelio 14 de marzo de 2026 a las 9.00


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