Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer un corte programado de servicio.
Volver a Chacabuquero.
El sábado 14 de marzo de 2026, efectuará un corte total de energía eléctrica en la Subestación N°752, desde las 8.00hs hasta las 10.00hs, afectando la zona delimitada por las siguientes calles:
• Almirante Brown, Mendoza, 25 de mayo y Saavedra
Dicho corte tiene como objetivo principal asegurar y optimizar la calidad del servicio que les brindamos.
Se suspende por lluvia.
Para más información:
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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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