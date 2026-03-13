viernes, 13 de marzo de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada dio a conocer un corte programado de servicio.



Volver a Chacabuquero.

El sábado 14 de marzo de 2026, efectuará un corte total de energía eléctrica en la Subestación N°752, desde las 8.00hs hasta las 10.00hs, afectando la zona delimitada por las siguientes calles:

• Almirante Brown, Mendoza, 25 de mayo y Saavedra

Dicho corte tiene como objetivo principal asegurar y optimizar la calidad del servicio que les brindamos.

Se  suspende por lluvia.

Para más información:

🤖📲CECHbot, el Chatbot de WhatsApp de la CECh: 2352561778.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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