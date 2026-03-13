Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta con tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Es para el lunes y se extiende desde las 6.00 de la mañana a las 18.00.
La probabilidad de lluvia ha sido planteada en los días precedentes aunque no ga llovido.
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