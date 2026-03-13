viernes, 13 de marzo de 2026

Accidente de tránsito en la mañana de Chacabuco

Al menos una persona lesionada.

Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en Chacabuco.




Participaron dos motos. La Policía se acercó al lugar y pidió asistencia medica para una personas de sexo femenino.

Ocurrió en Andes y Dorrego 


