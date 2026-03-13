Accidente de tránsito en la mañana de Chacabuco

Al menos una persona lesionada.
Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en Andes y Dorrego
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Demorado tras incidentes en el centro de Chacabuco
- Un detenido de Chacabuco tras un allanamiento por drogas
- Retuvieron la moto de un menor por disturbios en Chacabuco y mucho más
Todavía se habla de esto:
- Confusa situación en un comercio de Chacabuco
- En alerta en Chacabuco por un robo
- Se supo cuánto cuesta reponer un contenedor quemado en Chacabuco
- Accidente de tránsito entre dos rutas en Chacabuco
- Transito: motos y licencias retenidos por motivos específicos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario