Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco

Fin de semana.
En la Pista Municipal se disputó la segunda fecha del Ciclismo Nocturno, con una destacada participación y competencia en múltiples categorías.
Estos fueron los resultados:
Peña Local:
1° Marcos Albornoz (Chacabuco)
2° Benjamín Piñeiro
3° Jorge Lara
4° Agustín Bruno
5° Leonel Santillán
Debutantes Mayores:
1° José Ledesma
2° Juan Gorris
3° Miguel Cirulli
4° Ezequiel Barcala
5° Gino Forti
Debutantes Menores:
1° Nicolás Molina
2° Federico Gillotti
3° Daniel Boaglio
4° Agustín Sansone
5° Juan Obia
Master D y E:
1° Adrián García
2° Juan Pablo Carini
3° Juan Mendoza
4° Juan Carlos Gómez
5° Marcelo Masciulli
Master D:
1° José Luis Constantino
Damas:
1° Carla Grillo
2° María Ríos
3° Zaira Rojas
Master C:
1° Darío Piñeiro
2° Javier Lescoulie
3° Marcos Pérez
4° Carlos Batistesa
5° Pablo Drascovich
Master A y B:
1° Matías Lara
2° Diego Tamame
3° Carlos Britos
4° Lucas Tosco
5° Adolfo Otero
Elite y Juniors:
1° Juan Castillo
2° Nahuel Romero
3° Marcial Gómez
4° Francisco Arias
5° Bautista Mugnolo
Junior:
1° Nahuel Romero
