lunes, 26 de enero de 2026

Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco

 


Fin de semana.

En la Pista Municipal se disputó la segunda fecha del Ciclismo Nocturno, con una destacada participación y competencia en múltiples categorías.




Estos fueron los resultados:

Peña Local:

1° Marcos Albornoz (Chacabuco)

2° Benjamín Piñeiro

3° Jorge Lara

4° Agustín Bruno

5° Leonel Santillán


Debutantes Mayores:

1° José Ledesma

2° Juan Gorris

3° Miguel Cirulli

4° Ezequiel Barcala

5° Gino Forti


Debutantes Menores:

1° Nicolás Molina

2° Federico Gillotti

3° Daniel Boaglio

4° Agustín Sansone

5° Juan Obia


Master D y E:

1° Adrián García

2° Juan Pablo Carini

3° Juan Mendoza

4° Juan Carlos Gómez

5° Marcelo Masciulli


Master D:

1° José Luis Constantino


Damas:

1° Carla Grillo

2° María Ríos

3° Zaira Rojas


Master C:

1° Darío Piñeiro

2° Javier Lescoulie

3° Marcos Pérez

4° Carlos Batistesa

5° Pablo Drascovich


Master A y B:

1° Matías Lara

2° Diego Tamame

3° Carlos Britos

4° Lucas Tosco

5° Adolfo Otero


Elite y Juniors:

1° Juan Castillo

2° Nahuel Romero

3° Marcial Gómez

4° Francisco Arias

5° Bautista Mugnolo


Junior:

1° Nahuel Romero


