Agredido en su casa

Vecino de Chacabuco.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió una lesión tras ser agredido por una persona de sexo masculino.
Ocurrió en la mañana de este domingo en la vivienda del vecino, que está ubicada en un horno de ladrillos que se encuentra en la zona de quintas, sobre la calle 629.
Al parecer, ambas personas habían estado tomando bebidas alcohólicasjuntas y hubo algún tipo de altercado.
El vecino agredido es de nacionalidad boliviana y tiene 37 años. Sufrió una lesión en el tabique nasal.
Recién pudo dar aviso de la situación a la policía en horas de la tarde cuando consiguió un teléfono móvil para comunicarse.
