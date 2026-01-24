sábado, 24 de enero de 2026

Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco

De noche.

Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco. 



Zonas que circulaban en un auto en inmediaciones del parque temático. El rodado fue secuestrado por personal de Tránsito.

Pero hay de salida de los boliches se registró una pelea en el corredor nocturno. 

Un vecino acusó a su expareja de seguirlo hasta la casa, increparlo y llevarse su teléfono celular. Esto se debería que el vecino se había retirado de un local de expansión nocturna en compañía de su nueva pareja. 

Por otro lado ha pedido de una vecina la policía inspeccionó en dos oportunidades un predio ubicado en inmediaciones de Combatientes de Malvinas y Díscepolo. Esto se debió a que se había advertido la presencia de merodeadores.


