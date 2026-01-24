Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Zonas que circulaban en un auto en inmediaciones del parque temático. El rodado fue secuestrado por personal de Tránsito.
Pero hay de salida de los boliches se registró una pelea en el corredor nocturno.
Un vecino acusó a su expareja de seguirlo hasta la casa, increparlo y llevarse su teléfono celular. Esto se debería que el vecino se había retirado de un local de expansión nocturna en compañía de su nueva pareja.
Por otro lado ha pedido de una vecina la policía inspeccionó en dos oportunidades un predio ubicado en inmediaciones de Combatientes de Malvinas y Díscepolo. Esto se debió a que se había advertido la presencia de merodeadores.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud
- Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable
Todavía se habla de esto:
- "Gracias por ayudar a mí hija"
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco avanza con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento integral
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco
- Choque y altercado en Chacabuco
- Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco
- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- Vecino hospitalizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario