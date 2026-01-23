viernes, 23 de enero de 2026

Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Çhacabuco

 


Agenda. Todos los artistas que se podrán escuchar de manera gratuita.

Esta noche comienza el festival provincial de Tango y Folclore de la ciudad de Chacabuco organizado por la Asociación de Músicos Unidos.



El escenario estará ubicado ante el Palacio Municipal de  cara a la plaza San Martín.

La entrada es libre y gratuita. No se cobrará por las sillas de la platea. La actividad comienza a las 21.00 todas las noches.

Se podrán comprar bebidas y alimentos en el fogón criollo.

Grilla de espectáculos

Esta noche:

Las Guitarras del Monte, El Gomero Cantor, Alberto Bo, Arnoldo Rubino, Ballet Alma y Tradición, La Voz Joven, Valentina Ibañez, José Luis Palleros, Tres Cuartos, Los Mercenarios del Folklore. Cierre a cargo de Carlos Ramón Fernández, el Chacarero Cantor.


Mañana:

Mariana Speziale, Guadalupe Agüero, Tato Rinaldi, Ballet Terra Danza, Adalberto Badariotto, Pareja de Tango Jesús Velásquez y Silvina Guzzo, Fernando Rodas. Cierre a cargo de. Adrian Maggi

El domingo:

Ana Palma, Marcelo Ferrer, Tango Pasión, Marisa Romero, Ballet Cahuín Cumpá, Néstor Rolán, Marcelo Tomassini. Cierre a cargo de Los Guaranies.



