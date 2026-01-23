Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Çhacabuco

Agenda. Todos los artistas que se podrán escuchar de manera gratuita.
Esta noche comienza el festival provincial de Tango y Folclore de la ciudad de Chacabuco organizado por la Asociación de Músicos Unidos.
El escenario estará ubicado ante el Palacio Municipal de cara a la plaza San Martín.
La entrada es libre y gratuita. No se cobrará por las sillas de la platea. La actividad comienza a las 21.00 todas las noches.
Se podrán comprar bebidas y alimentos en el fogón criollo.
Grilla de espectáculos
Esta noche:
Las Guitarras del Monte, El Gomero Cantor, Alberto Bo, Arnoldo Rubino, Ballet Alma y Tradición, La Voz Joven, Valentina Ibañez, José Luis Palleros, Tres Cuartos, Los Mercenarios del Folklore. Cierre a cargo de Carlos Ramón Fernández, el Chacarero Cantor.
Mañana:
Mariana Speziale, Guadalupe Agüero, Tato Rinaldi, Ballet Terra Danza, Adalberto Badariotto, Pareja de Tango Jesús Velásquez y Silvina Guzzo, Fernando Rodas. Cierre a cargo de. Adrian Maggi
El domingo:
Ana Palma, Marcelo Ferrer, Tango Pasión, Marisa Romero, Ballet Cahuín Cumpá, Néstor Rolán, Marcelo Tomassini. Cierre a cargo de Los Guaranies.
