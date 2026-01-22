Necrológicas de Chacabuco IV

Que en paz descansen: Omar.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Miguel Omar Cacciabue. Falleció a los 72 años. Casa de duelo Sarmiento 229. Sepelio mañana a las 12.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
