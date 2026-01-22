Reconocimiento a un vecino de Chacabuco fallecido

Esta mañana. Además, comenzó a armarse el Festival de Tango y Folclore
Esta mañana se llevará a cabo un reconocimiento póstumo a un folclorista de Chacabuco.
El mismo es organizado por la Municipalidad de Chacabuco.
El Intendente Municipal, Darío Golía entregará un decreto de reconocimiento a la familia del folclorista Humberto Torrez, quien falleció el 5 de junio de 2025.
Según la Municipalidad, Torrez dejó "un valioso legado musical y cultural en nuestra ciudad".
"Este reconocimiento tiene como objetivo homenajear su trayectoria artística y su aporte a la identidad cultural de Chacabuco", subrayó el Área de prensa de la Comuna
El acto se desarrollará a las 11.00 en el despacho del intendente.
Comenzó el armado del festival frente al Municipio
Festival. Esta mañana comenzó el armado del escenario frente al Palacio Municipal, donde se presentarán artistas locales, regionales y nacionales. Desde hoy se inicia el camino hacia la apertura de este ícono cultural que representa un verdadero emblema para el Municipio de Chacabuco.
E XXVIII Festival Provincial de Tango y Folclore es organizado por la Asociación de Músicos Unidos de Chacabuco y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Chacabuco. Serán tres noches, desde el viernes hasta el domingo, a puro tango y folclore.
