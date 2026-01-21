Cambio en uno de los Juzgados de Faltas de Chacabuco

Comunicado.
El Intendente Municipal, Darío Golía, firmó en la mañana de hoy el decreto mediante el cual se concede al Dr. Ernesto Nicolás Felice, Juez titular del Juzgado de Faltas N° 1 de este Municipio, una Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por el término de un (1) año, a partir del 9 de marzo de 2026 y hasta el 8 de marzo de 2027 inclusive.
Dicha licencia se otorga de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 14.656 y el Decreto-Ley N° 8.751/77.
En ese marco, el Jefe Comunal confirmó que la licencia extraordinaria se encuentra efectivamente concedida y adelantó que, durante el período en el que la misma esté vigente, la Dra. María Débora Di Paolo estará a cargo del Juzgado de Faltas N° 1, desempeñándose como jueza reemplazante.
