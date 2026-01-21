Otra muerte por hantavirus en cercanías de Chacabuco

En alerta.
En las últimas horas se confirmó un nuevo fallecimiento de un paciente con hantavirus en la zona.
Se trató de una persona que residía en el sector rural del partido de arrecifes que está ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Chacabuco.
Cabe recordar que ya hubo fallecimientos en San Andrés de Giles y Chacabuco.
Según las estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires uno de cada tres enfermos fallece. Todos requieren de internación en cuidados intensivos.
Desde el área de salud se solicitó extremar las medidas de prevención y ante síntomas como dolores musculares, cefaleas y problemas respiratorios consultar al médico.
El hantavirus es una enfermedad zoonótica viral grave transmitida principalmente por roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. El virus pertenece a la familia Bunyaviridae y puede manifestarse en los seres humanos bajo dos formas principales: el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPHV), común en América, y la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR), más frecuente en Europa y Asia.
Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe fuerte, incluyendo fiebre, dolores musculares y escalofríos, pero pueden progresar rápidamente a una insuficiencia respiratoria severa que pone en riesgo la vida si no se recibe atención médica inmediata.
La principal vía de contagio hacia los humanos es la inhalación de aerosoles. Esto ocurre cuando las heces, la orina o la saliva de un roedor infectado se secan y se mezclan con el polvo, el cual es aspirado por las personas al limpiar lugares cerrados o caminar por zonas boscosas. También es posible infectarse por contacto directo con los excrementos del animal a través de heridas en la piel, por mordeduras o por el consumo de alimentos o agua contaminados.
Aunque es poco común, en ciertas cepas sudamericanas se ha documentado la transmisión de persona a persona tras un contacto estrecho durante los primeros días de la enfermedad.
Para prevenir esta infección, la medida más efectiva es evitar el contacto con roedores y sus hábitats. Se recomienda ventilar ambientes que hayan estado cerrados por mucho tiempo (como cabañas o depósitos) durante al menos 30 minutos antes de ingresar, utilizando siempre mascarillas N95 y guantes. Al limpiar, no se debe barrer ni aspirar para no levantar polvo; en su lugar, se debe rociar el suelo y las superficies con una mezcla de agua y lejía (lavandina). Asimismo, es fundamental mantener los alrededores de las viviendas limpios, el pasto corto y almacenar los alimentos en recipientes herméticos para no atraer a los ratones.
