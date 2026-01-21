Un informe nacional destaca lo peligrosa que es la ruta 7 en Chacabuco

Datos.
Las siniestros viales con muertos y heridos graves en el tramo Chacabuco de la ruta 7 están generando interés más allá del partido.
Hay un informe que vinculada los accidentes con los baches y la falta de mantenimiento por patte del gobierno del presidente Javier Milei.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) presentó en las últimas horas un documento titulado "Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial",
El estudio expresa que entre el 65 y el 70 por ciento de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, afectando directamente la seguridad de los viajeros y la logística productiva.
En lo que respecta la Ruta Nacional 7 se especifica: "Aunque hay tramos de autopista, la variante Chacabuco está paralizada desde 2025, obligando al tránsito a cruzar zonas urbanas o desvíos peligrosos. Se reportan baches profundos en colectoras y falta de iluminación".
Desgraciadamente, los problemas evidentes que hay en Chacabuco como es el desvío hacia la ruta 30 camino a Rojas (foto) o la falta de reparación en el paso a nivel del kilómetro 212 generan debates políticos entre vecinos y no soluciones.
