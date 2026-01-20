martes, 20 de enero de 2026

Recuperaron una moto robada en Chacabuco

 

Procedimiento.

En las últimas horas fue recuperada una moto robada tiempo atrás en Chacabuco.



El rodado marca Mondial 110 fue hallado en Junín durante un procedimiento llevado a cabo por el Servicio de calle de las comisarías de la vecina ciudad.

Al parecer, las motos robadas en Chacabuco terminan en otras ciudades. Cabe recordar que días atrás la Policía de Rojas halló otra en dicho distrito.


