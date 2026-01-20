Recuperaron una moto robada en Chacabuco

Procedimiento.
En las últimas horas fue recuperada una moto robada tiempo atrás en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El rodado marca Mondial 110 fue hallado en Junín durante un procedimiento llevado a cabo por el Servicio de calle de las comisarías de la vecina ciudad.
Al parecer, las motos robadas en Chacabuco terminan en otras ciudades. Cabe recordar que días atrás la Policía de Rojas halló otra en dicho distrito.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Destacan tarea de una dependencia municipal de Chacabuco
- Partidos y reuniones postergados tras el fallecimiento de Paz
- Tránsito secuestró un caballo y varias motos en Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 ante Chacabuco
- Falleció un jugador veterano tras un problema de salud en una cancha de fútbol de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- "Recaudamos fondos para pagar una prótesis"
- Reflexión de un vecino tras ser mordido por un perro
- Choque y búsqueda en Chacabuco
- Choque con una persona lesionada en Chacabuco
- Retuvieron motos durante el fin de semana de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario