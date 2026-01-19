lunes, 19 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Mariana. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Yamila Mariana Gómez. Falleció a los 39 años. Casa de duelo: Sosa 226. Sepelio a las 13.00. 

Participación del intendente Rubén Darío Golía:

Con profundo dolor despido a una compañera municipal, querida por todos y con enorme compromiso. 

La conozco de muy chiquita y el honor de trabajar juntos. 

Gracias por todo Yami, te recordaremos siempre. 

Mi acompañamiento a la familia. 

Muchas fuerzas para afrontar este momento. 

Q.E.P.D. 

Abrazo al Cielo.

.


