Que en paz descanse: Mariana.
- Yamila Mariana Gómez. Falleció a los 39 años. Casa de duelo: Sosa 226. Sepelio a las 13.00.
Participación del intendente Rubén Darío Golía:
Con profundo dolor despido a una compañera municipal, querida por todos y con enorme compromiso.
La conozco de muy chiquita y el honor de trabajar juntos.
Gracias por todo Yami, te recordaremos siempre.
Mi acompañamiento a la familia.
Muchas fuerzas para afrontar este momento.
Q.E.P.D.
Abrazo al Cielo.
.
