Que en paz descanse: Teresa.
- Ángela Teresa Natti viuda de Gáspari. Falleció a los 96 años. Casa de duelo: Pueyrredón 296. Sepelio a las 16.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
