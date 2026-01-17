Necesitan 3 millones de pesos para una operación

Vecina de Chacabuco.
La familia de una vecina de Chacabuco está tratando de reunir alrededor de 3 millones de pesos para solventar el costo de una operación.
Volver a Chacabuquero.
Están vendiendo una rifa.
La vecina se llama Gloria Wilhelm. Es costurera y atiende en una despensa.
Noelia, la hija, dijo que el dolor de espalda que sufre su madre evitan que pueda dormir o estar sentada.
Quien quiera colaborar que se comunique con el 2364652149. Cada número cuesta 6.000 pesos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Alerta en las aguas de la laguna de Chacabuco
- Choque, fuga y otros incidentes en Chacabuco
- Un pitbull atacó a una mujer en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mantienen espacios públicos y anuncian inauguración
- Proyectan visitas a los barrios de Chacabuco por un tema particular
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- Menores accidentadas en una avenida de Chacabuco
- Es de Chacabuco y llegó a la Wikipedia
- Vecina le erró en una transferencia y todo terminó en una estafa
No hay comentarios:
Publicar un comentario