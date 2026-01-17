sábado, 17 de enero de 2026

Necesitan 3 millones de pesos para una operación

 


Vecina de Chacabuco.

La familia de una vecina de Chacabuco está tratando de reunir alrededor de 3 millones de pesos para solventar el costo de una operación.



Están vendiendo una rifa.

La vecina se llama Gloria Wilhelm. Es costurera y atiende en una despensa.

La vecina

Noelia, la hija, dijo que el dolor de espalda que sufre su madre evitan que pueda dormir o estar sentada.

Quien quiera colaborar que se comunique con el 2364652149. Cada número cuesta 6.000 pesos.


