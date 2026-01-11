Sentida despedida para un vecino fallecido en Chacabuco

Oficial.
La Subsecretaría de Cultura de Chacabuco publicó una sentida despedida para un vecino y actor fallecido en las últimas horas.
Se trata de Julio César Gouarnalusse quien murió a los 37 años.
Esto es lo que publicó el área de Cultura en su perfil de Facebook:
Julio César Gouarnalusse. Julito. Actor, artista, militante comprometido con este, su tiempo, y con todos los tiempos.
No hubo injusticia de este mundo que le haya sido indiferente, y a todas ellas le incorporó arte. Un artista íntegro, con un corazón imposible de definir, con una creatividad maravillosa.
No habrá paredes ni escenarios de nuestra ciudad que no lo recuerden por siempre, así como tampoco cada uno y cada una que lo conoció, a quien sacó sonrisas, llantos, y horas de pensamiento y reflexión.
Interpretó personajes inolvidables que lo convirtieron en un imprescindible. Pintó murales que ya son parte de nuestra historia. Su aporte a la cultura de Chacabuco es tan precioso como invaluable.
Hasta siempre, Julito.
