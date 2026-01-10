Pedido a vecinos de un barrio por el hantavirus y otra problemática

Nota pedida
Solicitud de los vecinos de la quinta 936, barrio Los Acacios, calle 9 de julio al 1400
Debido al fallecimiento x hantavirus solicitamos a los vecinos que todavía no edificaron y tienen los terrenos baldíos tengan a bien realizar la limpieza de los mismos, no solo por el motivo principal ( roedores) sino porque nos encontramos con distintas alimañas, víboras etc,
También queremos recordarles que estamos en alerta por incendios.
Rogamos no realizar quema de pastizales o prender cualquier fuego sin supervisión constante.
Desde ya muchas Gracias
Firman:
Vecinos de la quinta 936
