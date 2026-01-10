sábado, 10 de enero de 2026

Pedido a vecinos de un barrio por el hantavirus y otra problemática

 


Nota pedida 

Solicitud de los vecinos de la quinta 936, barrio Los Acacios, calle 9 de julio al 1400 



Debido al fallecimiento x hantavirus solicitamos a los vecinos que todavía no edificaron y tienen los terrenos baldíos tengan a bien realizar la limpieza de los mismos, no solo por el motivo principal ( roedores) sino porque nos encontramos con distintas alimañas, víboras etc,

También queremos recordarles que estamos en alerta por incendios.

Rogamos no realizar quema de pastizales o prender cualquier fuego sin supervisión constante.

Desde ya muchas Gracias


Firman:

Vecinos de la quinta 936


on
