viernes, 9 de enero de 2026

Le robaron a una vecina de Chacabuco

En las últimas horas se registró un robo en la ciudad de Chacabuco. 



Una vecina dio a conocer a través de las redes sociales que le sustrajeron una moto marca Mondial.

En caso de tener alguna novedad, llamar al 911


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

