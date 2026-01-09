Le robaron a una vecina de Chacabuco

Últimas horas.
En las últimas horas se registró un robo en la ciudad de Chacabuco.
Una vecina dio a conocer a través de las redes sociales que le sustrajeron una moto marca Mondial.
Esta es la moto:
En caso de tener alguna novedad, llamar al 911
