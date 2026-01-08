Labraron infracciones a automovilistas mal estacionados

Centro de Chacabuco.
La subsecretaría de tránsito la gran cantidad de infracciones contra automovilistas que estacionaron sus vehículos en la ciclovía.
Volver a Chacabuquero.
Cabe recordar que desde el 7 de enero finalizó el plazo en el que se permitió estacionar en la ciclovía en relación a las fiestas de fin de año para favorecer a los comercios de la ciudad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Inseguridad en el centro de Chacabuco
- Chacabuco favorecido en el reparto de la coparticipación
- Accidente en la madrugada: una persona hospitalizada
- "No habrá tolerancia en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Demorados en la noche de Chacabuco
- Se postergó el festival en el que iba a participar Marcelo Ferrer
- Piden cadena de oración por una vecina de Chacabuco
- Existe un proyecto para mudar a la Fiscalía de Chacabuco a un lugar más céntrico de Chacabuco
- Presentaron el plan para que no se derrumbe la Municipalidad de Chacabuco
- Agradecimiento de la madre del joven de Chacabuco que fue operado
- Hallazgo en la noche de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Vehículo dañado en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario