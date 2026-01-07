Hallazgo en la noche de Chacabuco

Madrugada.
A raíz del llamado de un vecino la policía realizó un hallazgo en la madrugada de este miércoles en la ciudad de chacabuco.
Chacabuquero
Fue encontrada en la vía pública una moto Motomel 110.
Al parecer el rodado había sido sustraído del interior de una casa por tres menores.
Ocurrió en inmediaciones de San Isidro Labrador y Junín
Esta mañana una vecina se comunicó con Chacabuquero para informar que durante la madrugada le habían robado una moto semejante de una vivienda ubicada en Junín y Espora.
