Comunicado sobre la dirección del Hospital Municipal de Chacabuco

En el día de la fecha, la Directora del Hospital Municipal del Carmen, Dra. Mariela Nawojczyk, presentó su renuncia al cargo que venía desempeñando desde la asunción del Intendente Municipal Darío Golía.
La Dra. Nawojczyk continuará vinculada al nosocomio, desempeñándose como referente del área de Oncología del Hospital Municipal, y manifestó que la decisión se debe a motivos estrictamente personales, quedando a disposición para lo que sea necesario y acompañando el fortalecimiento del sistema de salud local.
Asimismo, se informa que el cargo de Director/a del Hospital no será cubierto por el momento, y que su designación será evaluada en los próximos meses, instancia en la cual se dará a conocer quién ocupará dicha función.
Así lo manifestó el Secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez.
Municipalidad de Chacabuco
