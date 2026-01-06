martes, 6 de enero de 2026

Retuvieron una moto tras cruzar semáforos en rojo en Chacabuco

 

Moto Chacabuco

Datos.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco informó el resultado de los últimos operativos de control.



Granja Daña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

Se retuvo una motocicleta sin documentación completa. El conductor circulaba sin casco y  cruzando varios semáforos en rojo siendo menor de edad.



También hubo un recorrido nocturno por distintos puntos de la ciudad.


