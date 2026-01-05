lunes, 5 de enero de 2026

Cantante de Chacabuco se presenta al pie de los Andes

 


Festival.

Un cantautor de Chacabuco participará este fin de semana en un festival que se llevará al pie de la cordillera de los Andes.



Volver a Chacabuquero.

Se trata de Marcelo Ferrer, quien forma parte de la grilla del Festival de la Fruta Fina que se desarrollará entre el viernes y el domingo en El Hoyo, provincia de Chubut.

Cantará el sábado, compartiendo escenario con otros reconocidos artistas.


