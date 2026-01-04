"Los atraparon y soltaron en 15 minutos ¿Hasta cuándo va a pasar esto?"

Nota pedida.
Hoy domingo 4 de enero, a las 9.50 de la mañana nos da aviso la policía que mientras patrullaban “encuentran” (no voy a decir in fraganti porque si no señor fiscal lo tendría que denunciar a ud) a dos personas saliendo de la casa de mi hermano que está terminando su construcción, arrastrando fierros y demás elementos. Los vieron, los persiguen, los atrapan y mientras hacen su trabajo (ubicar al dueño, registraron el resto de elementos que tenían preparados para llevarse, verificaron tejido roto), oh sorpresa el Sr. Fiscal Mariano Tarello, de turno, les da la orden de que los liberen inmediatamente.
Los demorados no sólo son rateros diarios que ya los conocen, son esos también que andan en moto antirreglamentarias, escape libre. Pero lo llamativo es que uno es el hijo de reconocida militante y puntera politica en Chacabuco por ser afín al partido político que hoy nos gobierna. Resulta que por ser "hijo de" tiene vía libre para hacer lo que le plazca. Motivo por el cual resulta indignante no sólo para los damnificados sino también para la Policía que hizo su trabajo impecable, pero dejándolos expuestos ante semejante atropello.
No sé si llega a dimensionar, pero los pudieron tener retenidos a dos personas que encontraron robando solamente 15 minutos. Ni siquiera fueron llevados a la comisaria, salieron caminando como si nada hubiera pasado. Con solamente una simple orden telefonica.
No se trata solamente de modificar leyes, sino también de quien las ejecuta. Calculo que el señor fiscal por ser domingo tan temprano no tenía muchas ganas de trabajar, aunque (Chacabuco pueblo chico) averiguando me dijeron que no es la primera vez que pasa con esta gente. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estos atropellos?
El ser hijo de quien sea no tiene que ser justificativo para ir por la vida cometiendo delitos, de cualquier tipo que sean. Y ud señor fiscal se supone que tiene que ser imparcial… hoy su trabajo dejo mucho que desear.
Señor intendente espero que tome cartas en el asunto, esta es su ciudad la que ud gobierna, espero que los privilegios por ser afines los vaya recortando, aunque sea en materia delictiva.
Gracias a la Policía por su impecable trabajo, como siempre poniendo la cara y haciéndose cargo de la falencia que maneja no sólo nuestro sistema judicial sino también quienes son los encargados de ejecutarla.
Firma:
Silvana Carboni
36.036.472
