Motos y autos retenidos por cruzar en rojo en Chacabuco

Tarde y noche.
El Área de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados en Chacabuco.
En el operativo de nocturnidad se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco, realizando disturbios en zona céntrica, sobre Plaza San Martin.
También se secuestró un automóvil por circular sin documentación reglamentaria, cruzar Semáforo en Rojo realizando maniobras peligrosas.
Se retuvo una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Control sobre Ruta 7 Km 203(los tubos) Colectora Ruta 7(parque industrial) Acc Juan XXlll y Ruta 7
Ayer por la tarde se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco sin chapa patente
